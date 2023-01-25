Гранат: «Спартак» правильно делает, усиливая оборону. Но Дуарте и Тавареш — коты в мешке

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат поделился мнением о приобретении «Спартаком» защитников Алексиса Дуарте и Томаша Тавареша.

«Спартак» правильно делает, усиливая оборону. Не только центр, но и фланги. Проблемы у красно-белых и правда имеются, это ни для кого не секрет. Но важно заметить, что никто не знает этих футболистов. Я впервые увидел их фамилии вчера, когда появилась новость о трансферах. Эти имена ни о чём не говорят. Можно сказать, что Дуарте и Тавареш — коты в мешке. Посмотрим, как всё сложится у них», — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

«Спартак» занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 36 очков после 17 матчей. В первой встрече после возобновления сезона москвичи сыграют дома с «Уралом».