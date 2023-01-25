Ассистент тренера Италии — о жеребьёвке Лиги наций: Испания — худший соперник для нас

Ассистент главного тренера сборной Италии Альбериго Эвани прокомментировал жеребьёвку «Финала четырёх» Лиги наций, по итогам которой его команде предстоит сыграть с Испанией.
«Испания является, пожалуй, худшим соперником для нас — и как команда, и по стилю игры. Но при этом будет приятно снова встретиться с ними. Мы всегда страдали с ними: и в полуфинале чемпионата Европы, и в Лиге наций.
Несмотря на смену тренера, я не думаю, что Испания изменит свой стиль игры, основанный на владении мячом, которому трудно противостоять. Мы постараемся найти решения, чтобы ограничить использование их сильных сторон и чаще использовать наши.
Будем усердно работать, чтобы посвятить победу Джанлуке Виалли. Он со своей харизмой был основополагающей фигурой нашего успеха на чемпионате Европы», — приводит слова Эвани журналист Альфредо Педулла.
«Интер» разгромил «Милан» и стал обладателем Суперкубка Италии:
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