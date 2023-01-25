«Милан» заинтересован в трансфере Сент-Максимена

Полузащитник «Ньюкасла» Аллан Сент-Максимен может перейти в «Милан». Об этом сообщает Foot Mercato.

По информации источника, боссы «россонери» хотят взять 25-летнего француза в аренду с правом выкупа и сделают соответствующее предложение в течение двух суток. В 12 матчах текущего сезона английской Премьер-Лиги француз забил один гол и отдал три голевых паса.

Аллан является воспитанником французского «Сент-Этьена». 2 августа 2019 года он подписал контракт с «Ньюкаслом» на шесть лет. Сумма сделки составила € 18 млн евро.

В минувшем сезоне Сент-Максимен провел за «Ньюкасл» 35 матчей в английской Премьер-лиге, забил пять голов и отдал пять результативных передач. Действующий контракт француза с «сороками» рассчитан до 2026 года.

«Ньюкасл» разгромил «Мюнхен-1860» в товарищеском матче: