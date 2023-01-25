Кузяев вышел на поле с капитанской повязкой в первом матче «Зенита» после ухода Ловрена

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев вышел на поле в товарищеском матче с катарским «Аль-Бидда» с капитанской повязкой. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Матч с командой «Аль-Бидда» является для «Зенита» первым после перехода бывшего капитана петербуржцев хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион». Кузяев, ранее уже выполнявший функции капитана в матчах сине-бело-голубых, назывался одним из главных претендентов на замену хорвата в данном статусе.

Стоит отметить, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос и основной вратарь команды Михаил Кержаков не попали в стартовый состав на игру с командой «Аль-Бидда». Именно они наравне с Кузяев считаются кандидатами на звание капитана петербуржцев.