Кузяев вышел на поле с капитанской повязкой в первом матче «Зенита» после ухода Ловрена
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Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Далер Кузяев вышел на поле в товарищеском матче с катарским «Аль-Бидда» с капитанской повязкой. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Матч с командой «Аль-Бидда» является для «Зенита» первым после перехода бывшего капитана петербуржцев хорватского защитника Деяна Ловрена во французский «Лион». Кузяев, ранее уже выполнявший функции капитана в матчах сине-бело-голубых, назывался одним из главных претендентов на замену хорвата в данном статусе.
Стоит отметить, что бразильский защитник «Зенита» Дуглас Сантос и основной вратарь команды Михаил Кержаков не попали в стартовый состав на игру с командой «Аль-Бидда». Именно они наравне с Кузяев считаются кандидатами на звание капитана петербуржцев.
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