«Тоттенхэм» объявил о подписании Арно Данжумы

Нидерландский нападающий Арно Данжума перешёл из «Вильярреала» в «Тоттенхэм». Об этом лондонский клуб объявил на своей странице в социальных сетях.

Сделка оформлена в виде аренды до конца текущего сезона с опцией подписания футболиста на постоянной основе. Решение о том, активировать этот пункт или нет, зависит целиком и полностью от намерений «Тоттенхэма», опция не является обязательной.

Долгое время основным претендентом на 25-летнего игрока считался «Эвертон», и в СМИ даже появилась информация, что игрок согласился на переход в стан ливерпульской команды. Но в самый последний момент «Тоттенхэм» включился в борьбу за игрока и перехватил его у «ирисок».

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