Диего Симеоне: с нетерпением жду матча «Атлетико» с «Реалом», восхищаюсь их тренером

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне в преддверии четвертьфинального матча Кубка Испании с «Реалом» поделился мнением о своей команде, а также предстоящей игре.

«Я только что сказал команде, что их игра улучшилась с тех пор, как они вернулись с чемпионата мира. У нас гораздо больше атакующих возможностей для создания опасности у ворот сопернике, это хорошо работает в группе. Я полон решимости и энтузиазма, с нетерпением жду важного матча, плей-офф с очень сильной командой, у которой очень хорошая, поставленная игра, тренер Карло Анчелотти, которым я очень восхищаюсь, и все остальные атрибуты, что делает «Реал» теми, кто они есть, в особенности на поле», — приводит слова Симеоне издание Sport.es.

Матч между «Реалом» и «Атлетико» состоится завтра, 26 января, начало встречи в 23:00 мск.

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