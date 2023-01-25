«Почувствовали вкус голов». Сергеев — о разгромной победе «Зенита» над «Аль-Биддой»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев, ставший автором трёх забитых мячей в товарищеском матче санкт-петербургской команды против катарской «Аль-Бидды» (9:0), прокомментировал разгром соперника, поздравив болельщиков сине-бело-голубых.

«Хочу поздравить «Зенит» и болельщиков с победой. Готовились эти дни плодотворно, под нагрузками. Перед этой встречей провели двусторонку. Сыграли сегодня с командой из второго дивизиона, но на соперника смотреть не надо — нужно отталкиваться от своей игры, того, в каком мы сейчас состоянии. Удалась крупная победа, но нам ещё работать и работать. Впереди несколько дней в Катаре — и уже потом перебираемся в Дубай.

Какой из трёх моих голов мне понравился больше всего? Понравились все голы всей команды (улыбается). Выделять кого-то не надо. Мы находимся под нагрузками — кто-то сыграл больше, кто-то меньше. Все молодцы. Сам себя никогда не выделяю. Главное, что выиграли, и хорошо, что забили много мячей и почувствовали вкус голов», — приводит слова Сергеева официальный сайт «Зенита».