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Радимов: Бакаев уходил из «Спартака» при Зареме и Федуне. Теперь он может вернуться

Радимов: Бакаев уходил из «Спартака» при Зареме и Федуне. Теперь он может вернуться
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Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов оценил перспективы перешедшего в санкт-петербургскую команду летом 2022 года полузащитника Зелимхана Бакаева в клубе с берегов Невы и заявил, что футболист может вернуться в московский «Спартак», воспитанником которого является.

«Есть ли ощущение, что после полугода в «Зените» Бакаев может загубить карьеру? Пока нет. Но если так будет продолжаться на протяжении длительного времени, то, конечно, есть шансы, что он может просто «осесть» и тупо сидеть на скамейке с минимумом игрового времени. Не уверен, что самому Бакаеву в его возрасте этого хочется. Но, повторюсь, если ты хочешь играть, тем более в «Зените», надо очень много трудиться — и воспользоваться тем шансом, который наверняка выпадет. Справится он с этим – отлично, нет – тогда действительно придётся поменять команду. Потому что он наверняка будет востребован в других клубах.

В «Спартаке»? А почему нет? Ведь Бакаев уходил из «Спартака», когда там были Зарема и Федун, то есть при их руководстве он бы точно не вернулся. А сейчас руководство сменилось, и такой вариант вполне можно рассматривать. Но точно не прямо сейчас, потому что вряд ли нормальный спортсмен через полгода после перехода в другую команду захочет уйти – надо побороться здесь, а уж дальше смотреть, как всё будет… Но исключать, что Бакаев вернётся в «Спартак», я бы не стал. Просто именно сейчас это будет совсем смешное решение. Так что сезон он точно доиграет в «Зените», а там надо решать — чтобы и клубу было выгодно, и Зелимхан не загубил свою карьеру», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Контракт 26-летнего Бакаева с «Зенитом» рассчитан до 2025 года. В текущем сезоне полузащитник сыграл 20 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами. В общем сложности Бакаев провёл на поле 529 минут. Леонид Федун и его супруга Зарема Салихова покинули «Спартак» в конце лета 2022 года.

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