Форвард «Динамо» Тюкавин сравнил ощущения от голов в ворота «Спартака» и «Зенита»

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин рассказал о своём любимом голе и самом запоминающемся матче в карьере, а также сравнил, кому приятнее забивать: санкт-петербургскому «Зениту» или «Спартаку».

«Мои любимые голы? Наверное, первый был самым запоминающимся, когда я пяткой забил «Спартаку». Не знаю, случайно или нет, но гол есть гол. А любимая игра — это мой первый финал в жизни, когда мы играли за Кубок со «Спартаком». Проиграли, но всё ещё впереди. Надеюсь, выиграю Кубок.

Что круче, забить «Зениту» или «Спартаку»? «Спартаку», — сказал Тюкавин в видео на YouTube канале «Динамо».

20-летний Тюкавин является воспитанником «Динамо». В текущем сезоне нападающий забил пять голов и сделал три голевые передачи в 22 матчах.