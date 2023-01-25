Семак прокомментировал разгромную победу «Зенита» над «Аль-Биддой»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал разгромную победу над «Аль-Биддой» в товарищеском матче (9:0).
«Что касается счёта, то, думаю, что это не тот аспект, на который нам следует обращать внимание. Конечно, важно, чтобы футболисты после длительной паузы почувствовали ритм игры, скорости и пространство, но самое главное — что все живы-здоровы. Мы довольны тем, что смогли сыграть контрольный матч.
Первый тайм с точки зрения голевых моментов и забитых мячей был не таким насыщенным, как второй. Во втором мы смогли быстро забить, после чего игра пошла по другому сценарию, стало легче. В первом тайме было больше борьбы, было тяжелее. Соперники были более мобильными, успевали страховать зоны, поэтому игра складывалась немного по-другому. Повторюсь: сегодня та нагрузка, которую получили игроки, важна больше, чем результат», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».
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