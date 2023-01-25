Голкипер Никита Хайкин подписал контракт с командой «Бристоль Сити»

Российский вратарь Никита Хайкин стал игроком команды из английского Чемпионшипа «Бристоль Сити», подписав контракт с клубом до конца текущего сезона.
Фото: ФК «Бристоль Сити»
«Вернуться в Англию всегда было моей мечтой, и я очень рад быть здесь. Мне понравилось, что я увидел в Бристоле – инфраструктура клуба находится на уровне. С нетерпением жду возможности бросить себе вызов, играя в очень конкурентоспособной лиге. Я хочу выложиться в «Бристоль Сити» на 100 процентов», — приводит слова Хайкина официальный сайт английского клуба.
Ранее Никита Хайкин выступал за норвежский клуб «Будё-Глимт» и помог своей команде стать чемпионом страны в 2020 и 2021 году. «Бристоль Сити» находится на 17-м месте турнирной таблицы Чемпионшипа.
Болельщики «Будё-Глимт» попрощались с Хайкиным:
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