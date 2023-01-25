Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться в сборную России

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, готов ли он вернуться к выступлениям за сборную России, и поделился мнением о своей игре за национальную команду на крупных турнирах.
«Я должен оставаться реалистом. На сегодняшний день сборная России вряд ли сыграет в официальных матчах в ближайшее время. И это будет продолжаться, возможно, до 2025 года. При таких условиях я не хочу играть за сборную. Конечно, если тренер позвонит мне, я поговорю с ним — но хочу знать, зачем меня вызывают. Если это просто товарищеский матч, то думаю, что лучше вызвать молодых талантов, а не меня. Если же это будет официальный матч, то я правда хотел бы вернуться в сборную. Носить футболку сборной России — невероятное чувство, но не в нынешней ситуации.
Да, конечно, у меня есть чувство разочарования из-за моих выступлений со сборной на крупных турнирах. С другой стороны, мы играли с сильнейшими сборными мира, что сегодня невозможно. Это нужно понимать. Россия не участвовала в чемпионатах мира с 2002 по 2014 год, больше 10 лет — но мы вернулись, отлично сыграли. Я забивал, мы боролись с великолепными командами. Если мы будем играть лучше, то способны добиться успеха на Евро. Вспомните турнир 2008 года — игра сборной России была потрясающей», — приводит слова Кокорина Footmercato.
Кокорин сыграл 48 матчей за сборную России, забив в них 12 голов и сделав шесть голевых передач.
- 25 января 2023
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