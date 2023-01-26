Артета: Зинченко привнёс в «Арсенал» желание побеждать

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о влиянии левого защитника Александра Зинченко на игру команды.

«Он игрок, который даёт нам всё, что нам нужно на этой позиции фланга обороны, также он даёт нам универсальность. Он получает много внимания и заполняет много пространства, и это действительно важно для нас. Я бы особенно выделил его менталитет, то, что он привнёс — это настоящее желание побеждать и делать что-то особенное в составе этой командой. Опыт, который у него был в прошлом,, в том числе в «Манчестер Сити», очень помогает нам в этом», — приводит слова Артета официальный сайт «канониров».

Зинченко перешёл в «Арсенал» летом 2022 года из «Манчестер Сити». За трансфер украинского футболиста лондонский клуб заплатил € 35 млн.

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