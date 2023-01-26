«Осасуна» в овертайме обыграла «Севилью» и вышла в полуфинал Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Осасуна» принимала «Севилью». Матч состоялся в Памплоне на стадионе «Эль-Садар» и завершился победой хозяев со счётом 2:1.

«Осасуна» открыла счёт в матче на 71-й минуте. Гол на свой счёт записал Чими Авила. На четвёртой компенсированной минуте к матчу «Севилье» удалось сравнять счёт усилиями Юссефа Эн-Несири и перевести игру в овертайм.

На 99-й минуте Эз Абде забил победный гол за «Осасуну».

Таким образом, «Севилья» вышла в полуфинал Кубка Испании, а «Севилья» завершила участие в турнире. Напомним, ранее Осасуна» выбила из турнира «Бетис».

Действующим победителем Кубка Испании является «Бетис», который в финале прошлогоднего розыгрыша обыграл «Валенсию» в серии послематчевых пенальти (1:1, 5:4 – по пенальти).