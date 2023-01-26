Мостовой – Салиховой: приятно, что лишь моя лицензия тренера — интрига российского футбола

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой ответил на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что единственная интрига российского футбола заключается в том, получит ли Мостовой лицензию тренера.

«Приятно, что только моя лицензия тренера — интрига российского футбола! Зарема не забывает меня, как и мы её в принципе.

Уже говорил на эту тему. Раньше лицензий не было. Люди играли в футбол, затем становились тренерами или функционерами. Нормально жили и ничего. Сейчас намного труднее стать тренером, потому что нужно платить большие деньги для того, чтобы попасть в клуб. Но мне не 25 лет. Не для этого играл 30 лет в футбол. Ну, так получилось. Судьба такая!», — приводит слова Мостового Sport24.

Напомним, 24 января, состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.