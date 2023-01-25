Салихова: единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировала перспективы российского футбола на международной арене.
«УЕФА отказался возвращать российские клубы и сборные в еврокубки? И в Азии нам откажут. Что делать? Все вопросы к государству. Единственная интрига российского футбола — получит ли Мостовой лицензию тренера. Вот выиграет команда Кубок — и что? Международных соревнований нет. Просто ваза в музее? У «Зенита» появится звёздочка на груди? Да фиг с ними. Российскому футболу ###### — ну, это было понятно», — приводит слова Салиховой «РБ Спорт».
Напомним, вчера, 24 января, состоялась первая рабочая встреча между РФС и УЕФА по поводу возвращения сборной России и клубов к европейским турнирам.
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