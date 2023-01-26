«Барселона» готова выложить € 40 млн за нападающего из Серии А

Форвард «Аталанты» Расмус Хёйлунн может сменить чемпионат Италии на испанскую Примеру.



Как утверждают журналисты El Nacional, заинтересованность в переходе 19-летнего футболиста проявляет «Барселона». Каталонцы готовы заплатить за переход юного датчанина € 40 млн. Кроме сине-гранатовых молодым нападающим интересуются команды из АПЛ.



Хёйлунн пополнил ряды клуба из Бергамо летом 2022 года. В текущем сезоне итальянской Серии А форвард отметился четырьмя точными ударами и одним результативным пасом в 15 матчах.

Напомним, что в ночь с 25 на 26 января завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Барселона» принимала «Реал Сосьедад». Противостояние состоялось в «Барселоне» на арене «Spotify Камп Ноу» и завершилось победой каталонцев со счётом 1:0.

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик: