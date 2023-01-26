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Юрий Сёмин: переход Никиты Хайкина в «Бристоль Сити» — старт для дальнейшей карьеры

Юрий Сёмин: переход Никиты Хайкина в «Бристоль Сити» — старт для дальнейшей карьеры
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Бывший тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал переход российского голкипера Никиты Хайкина в английский «Бристоль Сити». Футболист подписал контракт с клубом до конца текущего сезона.

«Переход Хайкина в Чемпионшип – правильное решение. Это старт для дальнейшей карьеры. Уверен, Хайкин должен играть. Будет игровая практика, всё остальное зависит от него», – сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее 27-летний вратарь выступал за норвежский клуб «Будё-Глимт» и помог своей команде стать чемпионом страны в 2020 и 2021 годах. Новый клуб россиянина, «Бристоль Сити», занимает 17-е место в турнирной таблице английского Чемпионшипа сезона-2022/2023.

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