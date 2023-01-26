«Балтика» арендует полузащитника «Ростова» Фольмера

Калининградская «Балтика» арендует 22-летнего полузащитника «Ростова» Кирилла Фольмера. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
«Игрок, принципиальная договорённость о переходе которого уже достигнута, находится в расположении нашей команды, в настоящий момент между «Балтикой» и «Ростовом» завершаются все необходимые документальные процедуры по оформлению аренды футболиста», — написано в сообщении «Балтики».
Первую часть сезона-2022/2023 Фольмер провёл в грозненском «Ахмате» на правах аренды. Футболист принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги и четырёх играх Фонбет Кубка России. На счету полузащитника один забитый мяч и одна результативная передача.
Сегодня, 26 января, Фольмер сыграл за «Балтику» в контрольном матче с «Дечичем» из Черногории (3:1).
- 26 января 2023
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