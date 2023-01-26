Быстров — о возвращении России в турниры УЕФА: зачем смотреть туда, куда 100% не дойти?

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением об отстранении российских национальных и клубных команд от европейских международных турниров.



«Будем ждать политического решения. УЕФА, как мы видим, структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов. Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.



Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнём подниматься.

Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что ещё остаётся делать? Не вешаться же», — сказал Быстров в эфире шоу «Есть тема!» на »Матч ТВ».