Быстров — о возвращении России в турниры УЕФА: зачем смотреть туда, куда 100% не дойти?
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Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением об отстранении российских национальных и клубных команд от европейских международных турниров.
«Будем ждать политического решения. УЕФА, как мы видим, структура, которая подчиняется политикам. Политики сказали не пускать никуда русских и белорусов. Раз такая ситуация сложилась, давайте не будем смотреть в Европу, а заглянем в регионы.
Зачем нам смотреть туда, куда на 100% сейчас не дойти? Давайте немного опустимся вниз и начнём подниматься.
Мы должны тренироваться, улучшать свои кондиции, тренировать детей. Что ещё остаётся делать? Не вешаться же», — сказал Быстров в эфире шоу «Есть тема!» на »Матч ТВ».
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