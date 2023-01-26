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«Челси» готовит новое предложение о переходе защитника «Лиона» Гюсто

«Челси» готовит новое предложение о переходе защитника «Лиона» Гюсто
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Английский «Челси» готовит новое предложения для французского «Лиона» по переходу 19-летнего защитника Мало Гюсто. Клуб уже согласовал личные условия контракта с футболистом. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо.

«Челси» готовит новое предложение по Мало Гюсто после того, как «Лион» отклонил начальную устную заявку. Личные условия уже согласованы, игрок настаивает на переезде. «Челси» попытается ещё раз, так как находится в прямом контакте с «Лионом», — написал Фабрицио Романо в «Твиттере».

Мало Гюсто выступает за команды структуры «Лиона» с 2016 года. В нынешнем сезоне защитник в 15 матчах чемпионата Франции отдал результативную передачу. Соглашение игрока с «Лионом» истекает летом 2024 года.

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