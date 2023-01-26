Аргентинец из «Оренбурга» сравнил Писарского с Мартином Палермо

Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высоко оценил игровые качества экс-нападающего оренбуржцев Владимира Писарского (Сычевого), который перешёл в «Крылья Советов». Вера сравнил Писарского с легендарным форвардом «Бока Хуниорс» Мартином Палермо.
«В чём секрет Владимира Писарского [до 2023 года — Сычевого]? Сыч был ключевым игроком «Оренбурга». Он сохранял порядок на поле, а ещё — помогал удерживать победный настрой, о котором я говорил. Повезло, что в каждом матче Сыч забивал или делал ассисты. Надеюсь, он вольётся в новую команду, а мы — найдём того, кто бы соответствовал его уровню.
Кого из аргентинских звёзд напоминает Писарский? Могу сравнить его с девятым номером «Бока Хуниорс» Мартином Палермо. Стоит ему дотронуться до мяча — тут же гол. Сычевому тоже не требуется много времени на голы, он забивает и забивает. И много для этого работает. Поэтому Сыч был таким же незаменимым в «Оренбурге», как Мартин в «Бока», — приводит слова Веры Sport24.
- 26 января 2023
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