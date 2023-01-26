Никита Ковальчук стал тренером академии «Ариса»

Тренер латвийской «Метты» Никита Ковальчук, более известный как «Картавый Ник», стал тренером академии кипрского «Ариса». За основную команду кипрского клуба выступает российский нападающий Александр Кокорин. Никита Ковальчук в новом клубе будет работать ассистентом тренера команд «Ариса» U16 и U17.

«Ближайшие несколько лет я проведу в структуре одного из старейших клубов Кипра — «Ариса» из Лимасола. Меня вдохновляет этот новый вызов и его задачи! Начнем с U16 и U17, но я буду рад помогать клубу и организации там, где будет нужно.

Это важный этап моей карьеры- сильный и конкурентный чемпионат, хороший уровень играющих здесь молодых игроков, и тренерский штаб, у которого будет очень интересно учиться», — прокомментировал специалист своё назначение.