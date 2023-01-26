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Никита Ковальчук стал тренером академии «Ариса»

Никита Ковальчук стал тренером академии «Ариса»
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Тренер латвийской «Метты» Никита Ковальчук, более известный как «Картавый Ник», стал тренером академии кипрского «Ариса». За основную команду кипрского клуба выступает российский нападающий Александр Кокорин. Никита Ковальчук в новом клубе будет работать ассистентом тренера команд «Ариса» U16 и U17.

«Ближайшие несколько лет я проведу в структуре одного из старейших клубов Кипра — «Ариса» из Лимасола. Меня вдохновляет этот новый вызов и его задачи! Начнем с U16 и U17, но я буду рад помогать клубу и организации там, где будет нужно.

Это важный этап моей карьеры- сильный и конкурентный чемпионат, хороший уровень играющих здесь молодых игроков, и тренерский штаб, у которого будет очень интересно учиться», — прокомментировал специалист своё назначение.

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