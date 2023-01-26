Анзор Кавазашвили: не думаю, что Дзюба пойдёт в «Пари НН». Это всё сплошные сказки!

Бывший вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о перспективах продолжения карьеры нападающего Артёма Дзюбы в команде «Пари Нижний Новгород».

«Не думаю, что Дзюба пойдёт в «Пари НН». Столько команд уже было названо за последний месяц… Куда уже только не переходил. Это всё сплошные сказки! Нужно разговаривать после официального заявления от какого-то клуба, но такого пока не было.

Артём уже второй год не может найти себе подходящее место. Мне абсолютно без разницы, где он будет играть», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Ранее появилась информация, что Артём Дзюба подписал контракт с «Пари Нижний Новгород». По информации источника, на подписании Дзюбы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.