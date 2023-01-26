Определился последний соперник «Динамо» на зимних сборах

Определился заключительный соперник московского «Динамо» на зимних тренировочных сборах. Об этом сообщает пресс-служба команды. 12 февраля бело-голубые встретятся с «Олимпиком» из Узбекистана.

В Абу-Даби команда Славиши Йокановича уже сыграла с командой из ОАЭ «Грин Херонс», а также с «Оренбургом», выступающим в Российской Премьер-Лиге. Сейчас москвичи тренируются в рамках второго сбора. С российским клубом бело-голубые сыграли вничью (3:3), а арабский клуб разгромили (8:0).

В Турции московский клуб проведёт товарищеские встречи с «Борацом» (Босния и Герцеговина), «Ардой» из Болгарии, «Енисеем», «Химками», «Аланией» и ЦСКА. Последним соперником динамовцев в матче 12 февраля как раз будет «Олимпик».