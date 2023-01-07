Главные задачи «Динамо» на зиму-2023

10 января московское «Динамо» выйдет из отпуска, а с 12-е по 22-е команда проведёт первый сбор в Абу-Даби. По итогам первой части сезона бело-голубые расположились на четвертом месте в чемпионате России и вышли в плей-офф Кубка. В преддверии начала подготовки прикидываем, что нужно сделать москвичам, чтобы стать сильнее.

Задача №1: забыть про успехи со Шварцем и обрести себя с Йокановичем

По итогам прошлого сезона «Динамо» стало бронзовым призёром РПЛ. Тогда команда была яркой и узнаваемой: лидировала в лиге по ударам (16,9 в среднем за игру) и доле действий в финальной трети поля (33%). Своей смелостью бело-голубые под руководством Шварца место в призёрах определённо заслужили.

Теперь «Динамо» иное: на смену смелости пришёл прагматизм. По ударам в нынешнем сезоне команда уже Славиши Йокановича лишь девятая (13,7 за игру), а по доле действий в финальной трети поля всего десятая (28%). О футболе Шварца сейчас напоминают по большей части лишь схема и те игроки, что остались.

Сандро Шварц Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Смена тренера — одна из главных причин стилистических пертурбаций. В интервью «Матч ТВ» в августе прошлого года Йоканович подчеркнул, что играть его команда должна в футбол, который будет приносить результат, даже если эффектности где-то станет не хватать.

Славиша Йоканович главный тренер «Динамо» «Хорошему тренеру необходимо быть гибким, умным, правильно интерпретировать ситуацию, обстановку в матче. Если на табло 90-я минута, а ваша команда ведёт 1:0, то нужно закончить с таким счётом, а не идти за вторым голом. Все зависит от ситуации, от обстоятельств. Пускай тебе немного повезёт, но самое главное – выиграть».

Благодаря тренерской расчётливости в первой части сезона «Динамо» выиграло два дерби: 1:0 у «Спартака» и 2:1 у ЦСКА. В этих матчах бело-голубые владели мячом 32% и 44% времени соответственно. Не очень эффектно? Зато есть результат!

Впрочем, причина стилистических изменений не только в тренере. Скорее всего, «Динамо» при любом наставнике в первой части сезона действовало бы более прагматично, чем раньше — из-за больших кадровых изменений. Играть смело с большим обновлением и в то же время претендовать на высокий результат было бы просто наивно: сила динамовцев при Шварце заключалась в отточенных действиях и наигранных сочетаниях, особенно это касается центра поля, где действовали Моро, Фомин и Шиманьски.

Из защитников после предыдущего сезона ушли Иван Ордец, Фабиан Бальбуэна и Гильермо Варела, покинули команду хавбеки Никола Моро и Себастьян Шиманьски — все были основными при немце. Изменения в других линиях серьёзным образом коснулись и атакующей тройки: в глубину в новом сезоне сдвинули Арсена Захаряна.

Многие важные приобретения произошли уже по ходу сезона. Так, пришли центральные защитники Фернандес и Маричал, правый защитник Даса, опорник Норманн, вингер Нгамалё. Внедрять их в состав приходилось без особой подготовки.

С учетом серьёзных изменений в составе место «Динамо» в топ-4 по итогам первой части сезона — вполне себе успех (если говорить о турнирных задачах). Чтобы понять масштаб изменений, просто сопоставим два стартовых состава — из прошлого сезона и нынешнего.

«Динамо» в сезоне-2021/2022

«Динамо» в сезоне-2022/2023

Изменится ли «Динамо» Йокановича? Узнаем уже весной. Сейчас нельзя исключать, что зимой серб даже может вернуть смелый футбол, который был при Шварце. Пока такой возможности у него даже объективно не было.

Задача №2: вписать в схему Норманна и наиграть его рядом с Фоминым и Захаряном

Лидером средней линии «Динамо» при Шварце был Себастьян Шиманьски — атакующий полузащитник с умениями прессинговать и при необходимости стремительно возвращаться назад. По итогам прошлого сезона он стал самым результативным игроком «Динамо» в РПЛ (шесть голов и восемь ассистов), а ещё – лучшим в средней линии бело-голубых по успешным отборам (2,5 за матч).

Без Шиманьского центр поля менее грозен. Вернуть мощь может Матиас Норманн — опорник с умениями начать атаку, сделать голевую и забить. Три года назад, играя за «Ростов» в опорной зоне, он за сезон в РПЛ один раз забил и отдал три голевых паса. Как и поляк, норвежец отличается мобильностью, только располагается ближе к своим воротам.

Матиас Норманн Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Динамо» арендовало Норманна у «Ростова» в сентябре на год с правом выкупа. В составе бело-голубых в РПЛ 26-летний игрок провёл на поле пока лишь 180 минут. В общей сложности девять матчей своей новой команды он пропустил из-за травмы плеча, а ещё один – из-за мышечного повреждения. Если Норманн наберёт форму и избежит травм, а Йоканович сможет вписать его в игру, то «Динамо» получит очень сильного игрока по меркам чемпионата России.

В прошлом сезоне Норманн выступал на правах аренды за «Норвич» из АПЛ, провёл 1650 минут в чемпионате Англии. Это время он забил один мяч и сделал два голевых паса. Его команда заняла последнее место в лиге и вылетела в Чемпионшип, после чего отказалась от выкупа игрока. Поэтому его переход в «Динамо» и стал возможен.

Как ни парадоксально с учётом позиции Матиаса, но он не силён разрушительными навыками. В «Норвиче» у него были скромные показатели успешных отборов (1,5) и перехватов (0,8). В то же время это не сенсация: примерно на том же уровне они были и в «Ростове». В России его скромные защитные навыки не были проблемой, так как Карпин маскировал изъяны игрока — часто тот высоко выдвигался в прессинг, тогда как его страховали партнёры. При желании слабые стороны сможет замаскировать и Йоканович: серб – мастер точечного подхода к игре. И ещё один важный момент: даже если опорник в России ошибается, то атакующим оппонентам не всегда хватает класса, чтобы воспользоваться его оплошностью.

В истории с Норманном важно, чтобы у игрока сохранялось желание проявлять себя, иначе ждать пользы бесполезно. Пока из-за возвращения в Россию его отстранили от сборной Норвегии.

Если Норманн заиграет, то будет основным в центре вместе с Фоминым и Захаряном — тогда «Динамо» обретёт стабильность в центре поля. За счёт неё и класса игроков в этой зоне команда может стать сильнее как в атаке, так и в обороне. При этом уже сейчас по голам (33) она уступает лишь «Зениту» (47) и «Спартаку» (40), а по пропущенным мячам (21) динамовцы – четвёртые после «Зенита» (7), «Спартака» и ЦСКА (по 18).

Задача №3: определиться с основным сочетанием в центре обороны

Чаще других в центре защиты «Динамо» в первой части сезона играл Саба Сазонов (1260 минут). Чуть реже, но тоже регулярно выступали Роберто Фернандес (899 минут) и Николас Маричал (604 минуты).

Саба Сазонов Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

За Сазонова — стабильность. В первой части сезона он воспользовался шансом и не дал больших поводов в себе усомниться. У Маричала лучшие в «Динамо» показатели отборов и перехватов — 2,5 и 2,3 за игру соответственно. Фернандес опаснее коллег на стандартах у чужих ворот — уже два забитых мяча в победных встречах с «Крыльями» (2:0) и «Оренбургом» (3:2). Если бы Фернандес ещё и оборонялся качественно, цены бы ему не было, но у него уже два удаления! В играх, где Роберто удалялся, его команда упускала победу с «НН» (2:2) и проиграла «Зениту» (0:2).

Ни одному выбору Йокановича удивляться не стоит. Даже если он остановится на дуэте Фернандес — Маричал. 22-летний парагваец и 21-летний уругваец впервые выступают за пределами родины, и время на адаптацию им точно требовалось – и, возможно, всё ещё требуется.

Совершенно точно, у Славиши впереди много работы. Помимо озвученного, нужно грамотно распределить время между Смоловым и Тюкавиным на острие. Но наличие выбора в данной ситуации гораздо лучше, чем его отсутствие. Посмотрим, как справится тренер. В первой части он показал себя достойно в весьма непростых условиях.