Журналист Foot Mercato: Амрабат хотел перейти в «Атлетико», но у клуба нет денег

Журналист Foot Mercato Анасу Баххару рассказал о том, почему хавбек «Фиорентины» Софьян Амрабат не сможет перейти в мадридский «Атлетико» этой зимой.

«Была информация, что «Атлетико» был близок к подписанию контракта с Амрабатом, потому что он оценил спортивный проект в долгосрочной перспективе. У него даже была возможность поговорить с Диего Симеоне о видении клуба.



Проблема в том, что у «Атлетико» сейчас нет денег, чтобы подписать его в это окно. Они получат € 50 миллионов от продажи Матеуса Куньи «Вулверхэмптону», если он подпишет контракт после кредитной сделки, но это очень сложная сделка.



«Фиорентина» также пытается продлить его контракт, который истекает в 2024 году, поэтому очень сложно увидеть, как он покинет Серию А этой зимой», — приводит слова Баххару Empire of the Kop.

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