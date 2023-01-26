Журналист Foot Mercato рассказал о причинах срыва перехода Амрабата в «Ливерпуль»

Журналист Foot Mercato Анасу Баххару рассказал о том, как по какой причине не состоялся переход полузащитника «Фиорентины» Софьяна Амрабата в «Ливерпуль».
«Во время чемпионата мира между окружением Амрабата и «Ливерпулем» состоялась позитивная встреча. Но, к сожалению, его агент посчитал так: «Ливерпуль» был связан со многими полузащитниками во время этого трансферного окна, такими как Джудом Беллингемом и Энцо Фернандесом, и английский клуб вёл переговоры насчёт них.
Поэтому агенту Амрабата было трудно представить, будет ли его клиент неоспоримым игроком стартового состава под руководством Юргена Клоппа, это была очень сложная ситуация, и они решили отказаться от переговоров с «Ливерпулем», — приводит слова Баххару Empire of the Kop.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
- 26 января 2023
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