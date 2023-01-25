«Челси» и «Ливерпуль» нацелились на полузащитника «Вулверхэмптона» Нунеса

«Челси» и «Ливерпуль» планируют усилить свою самую проблемную позицию — центр поля. Как сообщает The Telegraph, летом оба клуба попытаются подписать полузащитника «Вулверхэмптона» Матеуса Нунеса.

Синие решили переключиться на игрока после провала трансфера Энцо Фернандеса из «Бенфики». Кроме того, в их списке интересов находятся Мойсес Кайседо из «Брайтона», Деклан Райс из «Вест Хэма» и Амаду Онана из «Эвертона».

Португалец перешёл к «волкам» летом 2022 года за € 43 млн, и ожидается, что после окончания текущего сезона он будет доступен за € 49 млн. Мерсисайдцы претендовали на игрока в прошлое трансферное окно, но не смогли завершить сделку. Также в планах «Ливерпуля» находится трансфер хавбека дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

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