Ломовицкий рассказал о зимних сборах «Рубина»

Полузащитник «Рубина» Александр Ломовицкий рассказал, как проходит зимний тренировочный сбор казанской команды.

«Все отдохнули, заряжены на работу, с хорошим рабочим настроением готовимся к возобновлению чемпионата. Много работаем над физической формой — это нормально. Всегда в перерыве закладываем в себя силы, чтобы потом по ходу турнира нормально себя чувствовать. Всё как у всех.

Многое с моего отъезда в аренду в «Химки» изменилось. Сейчас всё достаточно интересно происходит, перед нами другие задачи. Самая основная задача — вернуться в РПЛ. Горим этим», — сказал Ломовицкий в эфире клубного канала.

24-летний Ломовицкий перешёл из «Спартака» в «Рубин» зимой 2022 года, а в минувшее трансферное окно отправился в аренду в «Химки». В 19 матчах за команду Спартака Гогниева полузащитник забил один гол и сделал две голевые передачи.