Форвард «Ромы» Абрахам: хочу привезти трофей в Рим, как и в прошлом сезоне

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос, пошёл ли ему на пользу отдых во время чемпионата мира, поделился желанием выиграть трофей с клубом в этом сезоне, а также рассказал о диалоге с главным тренером Жозе Моуринью перед трансфером в клуб.

«Да, перерыв пошёл мне на пользу. Я провёл время с семьей, смог восстановить свою энергию. При этом много работал, постоянно думая о футболе. Сказал себе, что когда вернусь, должен максимально помочь команде, что я и делаю. Думаю, у меня стало больше уверенности в себе. Футбол состоит из взлётов и падений, вот как это работает. Сейчас я работаю над собой, чтобы вернуться к лучшей форме.

В прошлом году сказал, что хочу привезти трофей в Рим — и мы это сделали, выиграв Лигу конференций. В этом году хочу сделать то же самое. Мы все почувствовали, что значит выиграть крупный турнир, и я хотел бы снова испытать это чувство.

Моуриньо похож на моего дядю из Рима. Мы разговаривали перед тем, как я приехал сюда. Он спросил меня, что лучше — остаться в дождливой Англии или наслаждаться солнцем в Риме. Теперь я радуюсь каждому моменту», — приводит слова Абрахама журналист Альфредо Педулла.

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