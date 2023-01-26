Абрахам: когда Дибала уезжал на ЧМ, в шутку сказал ему выиграть Кубок мира для Месси

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам поделился мнением об атакующем полузащитнике команды Пауло Дибале.
«Перед тем, как Дибала отправился на чемпионат мира, я в шутку сказал ему выиграть Кубок, сделать это для Месси — и в итоге он действительно выиграл. Мы все были рады за него. Мы вместе смотрели финал, переживали, когда Пауло забил пенальти. Теперь он вернулся, и у нас хорошие отношения на поле и за его пределами.
Мне нравится его открытость на поле, как и болельщикам «Ромы». Он привнёс что-то отличное от того, что было раньше. В прошлом сезоне мы играли по-другому. Он дал нам то дополнительное свойство, которое подтолкнуло нас к лучшему. Он очень талантлив, способен решать матчи за минуту. Приятно иметь в составе такого игрока, как он», — приводит слова Абрахама журналист Альфредо Педулла.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения:
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