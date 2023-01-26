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«Интер» хочет купить защитника «ПСЖ» Кимпембе

«Интер» хочет купить защитника «ПСЖ» Кимпембе
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Защитник «ПСЖ» Преснел Кимпембе может перебраться в «Интер». Об этом сообщает Gazzetta dello Sport.

По информации источника, чёрно-синие хотят приобрести права на француза. Скорее всего, переход произойдёт уже летом. Боссы «нерадзурри» уверены, что сам спортсмен согласится на переход из-за малого количества игровой практики в Париже.

Кимпембе — воспитанник футбольной академии клуба «Эраньи». Футболист выступает за основную команду «ПСЖ» с 2013 года. В нынешнем сезоне французский игрок принял участие в восьми матчах Лиги 1 и не отметился результативными действиями. С 2018 года Кимпембе вызывается в сборную Франции. В составе национальной команды защитник стал чемпионом мира в 2018 году и выиграл Лигу наций УЕФА в 2021 году.

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