Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Роналду в игре с «Аль-Иттихадом» нанёс два удара и совершил одну успешную обводку

Роналду в игре с «Аль-Иттихадом» нанёс два удара и совершил одну успешную обводку
Комментарии

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды на матч полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Команда португальца потерпела поражение, а сам он не отметился результативными действиями. Об этом сообщает Sofa Score.

В этой игре Роналду нанёс два удара и совершил одну успешную обводку. Он предпринял всего две попытки обыграть соперника. Всего он сделал 44 касания, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз потерял мяч.

Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану отыграл все 90 минут и помог команде одержать победу со счётом 1:0, но результативных действий у него тоже не было.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:

Роналду поставил жёсткий ультиматум. Как Криштиану потерял главного человека в карьере Роналду поставил жёсткий ультиматум. Как Криштиану потерял главного человека в карьере
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023