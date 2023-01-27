Роналду в игре с «Аль-Иттихадом» нанёс два удара и совершил одну успешную обводку

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе своей команды на матч полуфинала Суперкубка Саудовской Аравии с «Аль-Иттихадом». Команда португальца потерпела поражение, а сам он не отметился результативными действиями. Об этом сообщает Sofa Score.

В этой игре Роналду нанёс два удара и совершил одну успешную обводку. Он предпринял всего две попытки обыграть соперника. Всего он сделал 44 касания, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз потерял мяч.

Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану отыграл все 90 минут и помог команде одержать победу со счётом 1:0, но результативных действий у него тоже не было.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: