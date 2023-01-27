Клуб Роналду «Аль-Наср» проиграл впервые за 14 матчей

Саудовский клуб «Аль-Наср», за который выступает нападающий Криштиану Роналду, вылетел из Суперкубка Саудовской Аравии, проиграв в полуфинальном матче с «Аль-Иттихадом» со счётом 1:3.



Таким образом, закончилась беспроигрышная серия «Аль-Насра» из 14 матчей. Команда Марселиньо Салазара до этого одержала десять побед и трижды сыграла вничью.

В этой игре Роналду нанёс два удара и совершил одну успешную обводку. Он предпринял всего две попытки обыграть соперника. Всего он сделал 44 касания, выиграл одно верховое единоборство и 12 раз потерял мяч.



Напомним, португалец дебютировал за «Аль-Наср» во встрече чемпионата Саудовской Аравии с «Аль-Иттифаком» на прошлых выходных. Тогда Криштиану отыграл все 90 минут и помог команде одержать победу со счётом 1:0, но результативных действий у него тоже не было.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: