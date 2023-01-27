«Реал» в овертайме обыграл «Атлетико» и вышел в полуфинал Кубка Испании

Завершился четвертьфинальный матч Кубка Испании, в котором «Реал» принимал «Атлетико». Встреча прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1.

Основное время матча завершилось со счётом 1:1. Счёт в матче открыл нападающий «Атлетико» Альваро Морато с передачи Науэля Молины. «Реал» сравнял счёт на 79-й минуте. Гол в свой актив записал Родриго. Результативной передачей отметился Лука Модрич.

На 99-й минуте «Атлетико» остался в меньшинстве после удаления Стефана Савича. На 104-й минуте нападающий Карим Бензема с передачи Винисиуса Жуниора вывел «Реал» вперёд. Окончательную точку в матче поставил Винисиус Жуниор на 121-й минуте.

Таким образом, «Реал» вышел в полуфинал Кубка Испании, а «Атлетико» завершил участие в турнире.