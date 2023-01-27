В соцсетях появилось видео ссоры матери Пике с Шакирой, свекровь схватила певицу за лицо
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В соцсетях появилось видео, на котором мать бывшего защитника «Барселоны» и сборной Испании Жерара Пике ссорится с экс-женой футболиста Шакирой.
На видео видно, как мать Пике что-то эмоционально высказывает Шакире, после чего схватила певицу за лице. При этом сам Пике просто наблюдал за происходящим.
Ранее сообщалось, что Шакира, на балконе своего дома выставила фигуру ведьмы, которая смотрит в сторону особняка матери футболиста.
12 января певица Шакира выпустила новую песню под названием BZRP Music Sessions #53, посвящённую его бывшему мужу Жерару Пике. Песня по большей части высмеивает бывшего супруга и его новую девушку Клару Чиа Марти, выставляя их в негативном свете.
Пике пересел за руль Renault после песни Шакиры
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