Быстров считает, что переход Дзюбы в «Пари НН» может стать бомбой замедленного действия

Бывший полузащитник «Зенита», «Спартака» и сборной России Владимир Быстров прокомментировал возможный переход российского нападающего Артёма Дзюбы в «Пари НН».

«Тяжело, наверное, брать человека с именем с таким, с непростым характером. Сможет ли тренер «Пари НН» совладать в раздевалке с Дзюбой? Как это коллектив воспримет? Либо это будет бомба замедленного действия, либо как‑то по другому, — приводит Быстрова «Матч ТВ».

Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба уже подписал контрактное соглашение с «Пари НН». На подписании Дзюбы якобы лично настоял губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Однако позже клубная пресс-служба опровергла эту информацию. Последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор»