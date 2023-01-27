Якубко: если Промес серьёзно подойдет к тренировкам, проблем в сезоне не будет

Бывший форвард «Амкара» и сборной Словакии Мартин Якубко прокомментировал отсутствие Квинси Промеса на сборе первой команды «Спартака».
«Я не делал бы очень большую проблемы из того, что Промес не поехал на сборы с первой командой «Спартака». Это несколько недель, пусть он не сыграет 4-5 матчей, но Квинси отлично знает команду. Там же не поменялась половина состава и не надо заново наигрывать связи.
Я больше чем уверен, что Абаскаль договорился с тренером молодежки, чтобы Промес получил необходимые нагрузки. Плюс после выхода из отпуска все проходили медицинские тесты, все данные есть у тренерского штаба и по ним можно построить индивидуальную программу тренировок. Если серьезно подойти к занятиям, тут не должно возникнуть проблем», — приводит слова Якубко «РБ Спорт».
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