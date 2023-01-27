Игрок «Ростова» Голенков: переезды на автобусах и поездах утомительны. Уснуть сложно

Нападающий «Ростова» Егор Голенков рассказал о выездных матчах своей команды.
«Для профессионального спортсмена переезды на автобусах и поездах утомительны. Перед длительным выездом я стараюсь максимально не выспаться, чтобы поспать в дороге. Но на обратном пути так не сделаешь, все на эмоциях. После игр уснуть очень сложно даже дома, а в автобусе – невозможно. У нас был выезд в Москву ― обратно мы ехали 12 часов, я поспал только последний часик.
Когда еду на выезд, то сплю и читаю. Из-за выездов стал чаще брать с собой книжки. Сейчас читаю Михаила Зарубина «За горизонтом». Это тревел-блогер, который побывал во всех странах мира. Очень интересно почитать про путешествия, например, в Афганистан. До этого прочёл автобиографию Ибрагимовича. Ещё общаемся с ребятами, в карты играем. Кто помладше – в покер и дурака, постарше – в бридж. Из молодых в него только Уткин играть умеет, но я тоже хочу научиться», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.
На первом месте в турнирной таблице РПЛ сезона-2022/2023 находится «Зенит» (42). На втором месте располагается «Спартак» (36), следом идут «Ростов» (35), «Динамо» (29) и ЦСКА (29).
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