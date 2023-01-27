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Руслан Нигматуллин: с Дзюбой РПЛ станет гораздо интереснее. Появятся околофутбольные темы

Руслан Нигматуллин: с Дзюбой РПЛ станет гораздо интереснее. Появятся околофутбольные темы
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Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о возможном возвращении нападающего Артёма Дзюбы в Российскую Премьер-Лигу. Напомним, СМИ связывают Дзюбу с «Пари Нижний Новгород» и московским «Торпедо».

«Возвращение Дзюбы в РПЛ — отличная новость для любителей российского футбола. Для самого Артёма она, конечно же, тоже превосходная. Он наконец-то нашёл себе клуб. Думаю, что с Дзюбой российский чемпионат станет гораздо интереснее не только с футбольной точки зрения, но и появятся околофутбольные темы. Желаю Артёму успешного рестарта карьеры! Думаю, что за два года Дзюба почувствовал, как плохо бывает без футбола», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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