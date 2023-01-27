Скира: Раджа Найнгголан перешёл в СПАЛ

Бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан стал игроком итальянского футбольного клуба СПАЛ. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Николо Скира.

По информации источника, футболист подписал контракт с клубом до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата Найнгголана составит € 400 тыс. Ранее стало известно, что в приглашении бельгийца в СПАЛ был лично заинтересован главный тренер команды Даниэле Де Росси, знакомый с полузащитником по игре за столичную «Рому».

Ранее 34-летний Найнгголан выступал за бельгийский «Антверпен». В Италии бельгиец успел поиграть за «Кальяри», «Рому» и миланский «Интер». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 1 млн. СПАЛ выступает в итальянской Серии B.

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