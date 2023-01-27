Скира: Раджа Найнгголан перешёл в СПАЛ

Бельгийский полузащитник Раджа Найнгголан стал игроком итальянского футбольного клуба СПАЛ. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Николо Скира.
По информации источника, футболист подписал контракт с клубом до июня 2023 года с возможностью продления ещё на сезон. Зарплата Найнгголана составит € 400 тыс. Ранее стало известно, что в приглашении бельгийца в СПАЛ был лично заинтересован главный тренер команды Даниэле Де Росси, знакомый с полузащитником по игре за столичную «Рому».
Ранее 34-летний Найнгголан выступал за бельгийский «Антверпен». В Италии бельгиец успел поиграть за «Кальяри», «Рому» и миланский «Интер». Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в € 1 млн. СПАЛ выступает в итальянской Серии B.
Как игроки «Ромы» поздравили Жозе Моуринью с днём рождения
- 27 января 2023
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:43
-
09:37
-
09:32
-
09:29
-
09:22
-
09:19
-
09:05
-
09:00
-
08:47
-
08:44
-
08:41
-
08:30
-
08:10
-
07:41
-
07:29
-
07:22