«Лион» не продаст Шерки в «ПСЖ» зимой. Он был приоритетом парижан. Альтернатива — Малком

Французский «Лион» принял решение не продавать своего лидера Райана Шерки в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, «Лион» не отпустит форварда, несмотря на интерес и предложение со стороны столичного «ПСЖ». Шерки рассматривался парижанами как замена ушедшему в «Вулверхэмптон» Пабло Сарабии.

Шерки 19 лет. Он является воспитанником «Лиона» и имеет не только французское, но и алжирское гражданство. За основную команду родного города Райан выступает с 2020 года. В текущем сезоне на счету Шерки 18 матчей в Лиге 1 и Кубке Франции, в которых он забил один гол и сделал три голевые передачи.

Ранее сообщалось о том, что «ПСЖ», сосредоточившись на приобретении Шерки, отложил переговоры по трансферу полузащитника «Зенита» Малкома.

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