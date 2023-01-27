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Голенков: честно, не хотел бы снова оказаться в одной команде с Молло

Голенков: честно, не хотел бы снова оказаться в одной команде с Молло
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков, ранее выступавший за «Крылья Советов», заявил, что не хотел бы снова стать одноклубником бывшего полузащитника самарского клуба Йоана Молло.

«У меня осталось двоякое впечатление от Молло в «Крыльях». Честно, я бы не хотел больше оказаться с ним в одной команде. Болельщики же видят только результативные действия. Но Молло ― это всегда минус один в обороне. Йоан вообще не отрабатывал. Тренировки для него ― ничто, потом он сам шёл в зал и занимался с железом. Хотя, безусловно, его действия в атаке в матчах и результативные действия ― топ.

Помню случай ― последний матч Веркотерена, атмосфера в команде была не очень ― мы вылетали. У нас матч на Кубок с «Локо», Молло бьёт штрафной. Он попал в стенку, пошла контратака, и гол. Возник конфликт с ним и у команды, и у тренера, потому что он не стал бежать обратно ― его и не хватило при обороне», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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