Голенков: честно, не хотел бы снова оказаться в одной команде с Молло

Нападающий «Ростова» Егор Голенков, ранее выступавший за «Крылья Советов», заявил, что не хотел бы снова стать одноклубником бывшего полузащитника самарского клуба Йоана Молло.

«У меня осталось двоякое впечатление от Молло в «Крыльях». Честно, я бы не хотел больше оказаться с ним в одной команде. Болельщики же видят только результативные действия. Но Молло ― это всегда минус один в обороне. Йоан вообще не отрабатывал. Тренировки для него ― ничто, потом он сам шёл в зал и занимался с железом. Хотя, безусловно, его действия в атаке в матчах и результативные действия ― топ.



Помню случай ― последний матч Веркотерена, атмосфера в команде была не очень ― мы вылетали. У нас матч на Кубок с «Локо», Молло бьёт штрафной. Он попал в стенку, пошла контратака, и гол. Возник конфликт с ним и у команды, и у тренера, потому что он не стал бежать обратно ― его и не хватило при обороне», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.