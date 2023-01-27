Александр Мостовой: Дзюба — сумасшедший вариант для «Пари НН»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход Артёма Дзюбы в «Пари Нижний Новгород».
«Я всегда за, чтобы Дзюба продолжал играть. Для «Пари НН» это сумасшедший вариант. Было видно, что Дзюбу в «Торпедо» не брали не по футбольным мотивам. «Нижнему» он нужен, тем более если ещё Глушаков придёт.
Ясно, что будут говорить, что одному 34, а второму 35. Но верните сейчас Ивановича, Чорлуку — хуже не будет, а будет лучше. Для «Пари НН» такое усиление — это хорошо», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
В ноябре 2022 года Дзюба по обоюдному согласию сторон расторг контракт с турецким клубом «Адана Демирспор» и с того времени находится в статусе свободного агента. Портал Transfermarkt оценивает форварда в € 4 млн.
- 27 января 2023
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