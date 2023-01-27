L'Equipe: Вильсон Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Лион» за € 6 млн

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, высшее руководство «Лиона», а также главный тренер команды Лоран Блан связались с игроком «Локомотива», чтобы убедить его перейти к ним. Также на Изидора претендует ещё один французский клуб — «Лорьян».

Переговоры «Локомотива» и «Лиона» находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера может составить € 6 млн.

Отмечается, что «Лиону» нужен игрок в нападение, так как клуб покинул Карл Токо Экамби, перешедший в аренду в «Ренн», и близок к уходу Тете, который хочет присоединиться к английскому «Лидсу».

За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.