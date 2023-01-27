Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

L'Equipe: Вильсон Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Лион» за € 6 млн

L'Equipe: Вильсон Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Лион» за € 6 млн
Комментарии

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает издание L'Equipe.

По информации источника, высшее руководство «Лиона», а также главный тренер команды Лоран Блан связались с игроком «Локомотива», чтобы убедить его перейти к ним. Также на Изидора претендует ещё один французский клуб — «Лорьян».

Переговоры «Локомотива» и «Лиона» находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера может составить € 6 млн.

Отмечается, что «Лиону» нужен игрок в нападение, так как клуб покинул Карл Токо Экамби, перешедший в аренду в «Ренн», и близок к уходу Тете, который хочет присоединиться к английскому «Лидсу».

За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.

Из РПЛ больше не воруют иностранных футболистов. Российские клубы снова уважают? Из РПЛ больше не воруют иностранных футболистов. Российские клубы снова уважают?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023