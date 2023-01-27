L'Equipe: Вильсон Изидор близок к переходу из «Локомотива» в «Лион» за € 6 млн

Французский нападающий московского «Локомотива» Вильсон Изидор близок к переходу в «Лион». Об этом сообщает издание L'Equipe.
По информации источника, высшее руководство «Лиона», а также главный тренер команды Лоран Блан связались с игроком «Локомотива», чтобы убедить его перейти к ним. Также на Изидора претендует ещё один французский клуб — «Лорьян».
Переговоры «Локомотива» и «Лиона» находятся на продвинутой стадии. Сумма трансфера может составить € 6 млн.
Отмечается, что «Лиону» нужен игрок в нападение, так как клуб покинул Карл Токо Экамби, перешедший в аренду в «Ренн», и близок к уходу Тете, который хочет присоединиться к английскому «Лидсу».
За московский клуб 22-летний французский форвард сыграл 29 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять результативных передач.
- 27 января 2023
-
14:50
-
14:45
-
14:44
-
14:16
-
14:15
-
14:12
-
14:10
-
14:07
-
14:05
-
13:58
-
13:45
-
13:35
-
13:34
-
13:33
-
13:31
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27