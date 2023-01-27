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Голенков: зарплату от чешской «Сигмы» всё ещё не получил. Из Португалии тоже недосчитался

Голенков: зарплату от чешской «Сигмы» всё ещё не получил. Из Португалии тоже недосчитался
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Нападающий «Ростова» Егор Голенков, ранее выступавший за чешскую «Сигму» и португальскую «Лейрию», заявил, что не получил всю сумму денег, заработанных в Европе.

«Зарплату из Чехии я до сих пор не получил. По моим подсчётам, они должны мне две зарплаты, а по их ― половину от одной. Из Португалии тоже недосчитался. В общем, когда договорился с «Ростовом», наступило облегчение.

Хочу ли теперь в Европу? После Португалии я говорил себе, что никогда не поеду. Но, конечно, хочется развиваться, пробовать. В Чехии всё усугубила травма – думаю, в ином случае я бы играл и был всем доволен. Но эти истории сделали меня сильнее», — сказал Голенков в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Максиму Пахомову.

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