Элвир Рахимич считает, что в победе ЦСКА в Кубке УЕФА есть заслуга Артура Жорже

Бывший боснийский полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич считает, что в победе ЦСКА в Кубке УЕФА есть заслуга португальца Артура Жорже.

«Сложно сказать, почему Жорже убрали из ЦСКА. Хорошо играли, моменты создавали, но просто не везло. А в футболе очень многое зависит от удачи. Конечно, его было жалко, как и каждого тренера. Но видите, что теперь происходит: пара неудачных игр — и тренера снимают. В ЦСКА в этом плане ситуация лучше — тут дают работать, дают шансы.



Каждый тренер, работавший в ЦСКА, внёс тот или иной вклад в команду. Все отдавались работе на 100% и привносили что-то новое. Так и Артур Жорже придал новый импульс команде. Наверное, есть и его доля заслуги в том, что мы выиграли европейский трофей», — сказал Рахимич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.