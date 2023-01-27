Первого тренера-иностранца ЦСКА уволили после крупной победы. Очень странная история

Просматривая комментарии под рейтингом лучших тренеров России, наткнулся на любопытное и неоднозначное читательское суждение. Приведу с минимальными косметическими правками: «На 90% заслуга победы в Кубке УЕФА — это тренер-португалец Артур Жорже и игроки топ-уровня Вагнер Лав и Карвальо. До них игра ЦСКА была скучными автобусными победами в чемпионате и позорными провалами в ЛЧ типа «Кошице» (видимо, имелся в виду всё же «Вардар». — Прим. «Чемпионата»). Газзаев взял ЦСКА уже с практически поставленной игрой, я до сих пор так и не понял, почему тогда убрали португальца». Неожиданная версия, не правда ли? Чтобы проверить её, мы подняли архивы и побеспокоили непосредственных свидетелей тех событий — армейцев середины нулевых. Рассказываем.
За три месяца Газзаев лишился обоих постов. Жорже стал первым тренером-иностранцем в ЦСКА и сразу выиграл трофей
Осенью 2003-го в российском футболе случилось экстраординарное событие: свежеиспеченный чемпион страны уволил главного тренера. Начинал год Валерий Газзаев совместителем, а закончил — фактически безработным. Из сборной в конце лета он ушёл сам, а из клуба осенью его, судя по всему, «попросили». Босс ЦСКА Евгений Гинер объяснил отставку лаконично: «Устал от футбола». Хотя всем было ясно, что инициатива расставания исходила от начальства.
Валерий Газзаев в сборной России
Фото: РИА Новости
Причины для недовольства руководства копились месяцами: СМИ разносили команду за примитивный, прямолинейный футбол, а болельщики долго не могли простить ей позорный вылет из квалификации Лиги чемпионов от заурядного македонского «Вардара». Золото чемпионата, добытое в остром соперничестве с живым, эмоциональным «Зенитом» Петржелы, не уберегло Газзаева от жёстких оргвыводов. 23 ноября 2003 года ЦСКА объявил о назначении первого иностранного тренера в истории клуба.
Для понимания масштаба личности Артура Жорже — три факта:
- он первым из португальских тренеров, ещё в 1987 году, взял Кубок чемпионов; в полуфинале его «Порту» обыграл киевское «Динамо» (фактически сборную Союза), а в решающем матче — «Баварию». После этого Жорже приобрёл прозвище Король Артур и получил премию тренера года в Европе;
- в 1990-е Жорже дважды доверяли руководство сборной Португалии с Фигу и прочими звёздами в составе;
- с «ПСЖ» — ещё тем, небогатым «ПСЖ» — Артур выиграл оба национальных трофея Франции.
Были в портфолио колоритного усача и смущающие факторы. Во-первых, возраст. Португалец решился на рискованное приключение на 57-м году. Во-вторых, последние места работы. Экзотическая Саудовская Аравия и скромная португальская «Академика» в тренерском профиле не внушали особого оптимизма. Но главное — абсолютное незнание специфики постсоветского футбола с его многочисленными нюансами.
Как бы то ни было, к самому успешному евросезону красно-синих готовил именно Жорже. Во всяком случае — к первой его половине. В России чемпионат проводился ещё по весенне-осенней системе, а квалификация Лиги чемпионов стартовала для армейцев уже в июле.
Судя по воспоминаниям Игоря Акинфеева в «СЭ» спустя годы, предсезонку с новым тренером ЦСКА отработал очень продуктивно.
«При Жорже, как мы смеялись с Березуцкими, братья научились в футбол играть. Это больше шутка, но всё равно. Он увёз нас в Португалию на сборы. Тренировки были два раза в день, каждая — по два с половиной часа. Мы прибавили, начали держать мяч. У него был бзик — не терять мяч, в одно-два касания играть. Мы начали играть по-другому, но был какой-то нефарт. Мы в первом круге сыграли 10-11 ничьих. Нет, не 10, восемь. Мы не проигрывали, но и не выигрывали! Помню, Леннорыч в раздевалку заходил, общался с Жорже, спрашивал, почему так. Человек не дал ответ. На второй круг назначили Георгича, там 1:0, 1:0, тихой сапой, как обычно. Мне было комфортно работать с Жорже, он топовый тренер. Понятно, что возраст был уже, но он всегда был профессионалом, уважительно относился к ребятам».
Результаты зимней предсезонной работы Жорже предъявил в начале весны. Первый же матч в России принёс ему трофей! ЦСКА со «Спартаком» выдали зажигательную игру в Суперкубке. Калиниченко счёт открыл, Семак сравнял, но только во втором экстра-тайме чемпион дожал соперника. С интервалом в две-три минуты по мячу Ковалевскому отгрузили Даниэл Карвальо и Дмитрий Кириченко.
ЦСКА с Кубком УЕФА
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
Португальца уволили после крупной победы над «Амкаром». Кажется, решение было принято ещё до матча
Несмотря на замечательный дебют, старт в национальной лиге у Жорже не задался. Чемпион очень долго не мог победить, выдав четыре ничьих подряд — с «Торпедо», «Динамо», «Крыльями» и «Зенитом» (из этого квартета лишь бело-голубые не попадут по итогам сезона в топ-5).
Первую победу в чемпионате ЦСКА одержал в 5-м туре в Ростове-на-Дону (3:1), а затем с аналогичным счётом обыграл дома «Кубань». На минимальное поражение от «Локомотива» красно-синие отреагировали новой серией — из четырёх викторий кряду. В числе прочих был обыгран и «любимый» «Спартак» — повторно за два месяца.
Казалось, команда уловила нужную волну — и снова попала в ничейную болтанку! Ладно, «Торпедо» — оно тогда было в порядке, но дележ очков с «Шинником» и «Амкаром» в планы армейской верхушки совершенно точно не входил. Жорже уволили после июльской победы над теми же пермяками. Однако его судьба была предрешена раньше. Очевидно, терпение Гинера — ещё молодого (43 года) и не очень опытного в футболе человека — лопнуло после неудачи в Казани.
После «трёшки» от «Торпедо» Жорже решил «передёрнуть» вратарей — и просчитался. Акинфеев вышел только на замену после удаления Вениамина Мандрыкина — и сразу под пенальти. Бразилец Рони с «точки» оформил дубль, а «Рубин» — волевую победу (2:1). Видимо, в этот момент шеф клуба и решил произвести обратную рокировку. Возможно, на эмоциях.
Жорже кипел на послематчевой пресс-конференции: «Мы проиграли, наделав массу ошибок в обороне. Команда, которая хочет побеждать и стабильно чего-то добиваться, не имеет права так халатно защищаться. Будем разбираться, что стало причиной наших провалов, сделаем выводы».
Домашнюю игру с «Амкаром» на «Динамо» Гинер смотрел в компании Романа Абрамовича — предпринимателей в ту пору связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Занятное совпадение: все голы в матче забили будущие игроки «Челси» — Жирков сделал дубль, Ярошик — забил один.
После игры тренер пермяков Сергей Оборин бросил знаменитое: «Мы оказались сдобной булочкой, а не командой». Жорже, напротив, заметно воспрянул духом: «Во второй половине первого круга мы очень долго не могли победить. Поэтому в первые 15 минут игры было заметно, что футболисты нервничали. К счастью, забив гол, команда успокоилась и сумела сыграть в свой футбол. Надеюсь, второй круг чемпионата мы проведём сильнее, чем первый».
И ЦСКА действительно провёл его сильнее. Но уже без Жорже.
Причины отставки тренера не были названы. Команду она удивила
На следующий день после разгрома «Амкара» совет директоров ЦСКА отправил португальца в отставку. При том, что ситуация в чемпионате была отнюдь не безнадёжной: третье-пятое места и всего шесть очков отставания от неожиданного лидера сезона — «Торпедо». За целый круг до финиша чемпионата.
Ещё более странно, что причины увольнения так и не были названы. Евгений Гинер сообщил, что на самом деле «Газзаев никуда не уходил из клуба» и просто возвращается на тренерский мостик «в связи с возникшей необходимостью». Со стороны Жорже вообще никаких комментариев не последовало.
Евгений Гинер и Игорь Акинфеев на пресс-конференции, посвящённой победе ЦСКА в Кубке УЕФА
Фото: Денис Целых, «Чемпионат»
От лица команды высказался только капитан Семак — после следующего матча с «Торпедо»: «Никто не знал, что грядёт отставка. Не считаю нашу совместную работу с Жорже провальной. Но обстоятельства сложились так, что ему пришлось уйти».
Сам тренер свою версию случившегося изложил только спустя девять лет.
«У меня со всеми хорошие отношения. И с Гинером никогда не было проблем. Правда, я предполагал, что наше сотрудничество будет более длительным. Однако Гинеру не хватило терпения. В то время ЦСКА шёл на втором-третьем месте, никакой катастрофы не было, мы играли более или менее нормально. Я не понимал многих вещей, которые происходили вокруг. Но я же не президент, чтобы знать всё до мельчайших деталей! Не раз общался с президентом ЦСКА. Теперь могу сказать одно – с Евгением у нас разные взгляды на футбол, разные идеи и принципы. Однако при этом серьёзных разногласий не было».
Жорже «научил ЦСКА играть в пас»
Мы обратились к нескольким игрокам ЦСКА середины нулевых — преимущественно к легионерам для большей объективности — с просьбой рассказать о периоде сотрудничества с Жорже. К сожалению, несколько человек просто проигнорировали сообщение. Иржи Ярошик отписался, что ему «ничего особенного не запомнилось про этого тренера» (возможно, потому, что играл при нём нечасто). И только Элвир Рахимич согласился рассказать об одном из самых неоднозначных эпизодов в истории клуба — с оговоркой, что по прошествии полутора десятилетий многих подробностей просто не помнит.
— Хороший человек и очень хороший тренер, спокойный, уверенный, — характеризует Жорже Рахимич. — Но, сами понимаете, в Португалии и России совсем разные культуры, люди, менталитет. Иностранцу здесь сложно сразу что-то построить. На всё нужно время. Наверное, его Жорже и не хватило, чтобы реализовать всё, что он задумывал.
— Акинфеев шутил, что именно Жорже научил Березуцких играть в футбол. Сильное преувеличение?
— У каждого специалиста свой тренировочный процесс. Жорже делал акцент на контроле мяча. Не скажу, что другие тренеры не уделяют ему внимание, но у него все сборы были посвящены этому. Правильно говорят Акинфеев и все остальные: он научил нас играть в пас.
— Команда сразу восприняла его идеи?
— На первых порах было тяжело. Через переводчика непросто донести до футболистов все свои замыслы. Это одна из проблем иностранных тренеров. В остальном всё было хорошо. Видно было, что тренер топового уровня.
— Вас удивила его отставка?
— Наверное, да. Почему, что и как — не знаю. По-моему, у нас результаты были не очень, да? Давно было, не помню подробностей.
— От первого места отставали на шесть очков.
— Сложно сказать, почему его убрали. Хорошо играли, моменты создавали, но просто не везло. А в футболе очень многое зависит от удачи. Конечно, его было жалко, как и каждого тренера. Но видите, что теперь происходит: пара неудачных игр — и тренера снимают. В ЦСКА в этом плане ситуация лучше — тут дают работать, дают шансы.
— Насколько весомым оказался вклад Жорже в дальнейшие успехи ЦСКА в Европе?
— Каждый тренер, работавший в ЦСКА, внёс тот или иной вклад в команду. Все отдавались работе на 100% и привносили что-то новое. Так и Артур Жорже придал новый импульс команде. Наверное, есть и его доля заслуги в том, что мы выиграли европейский трофей.
— Газзаев многое поменял после него?
— Каждый специалист по-своему видит тренировочный и игровой процесс. Насколько я помню, Газзаев много не менял. Сохранил всё хорошее, что было, и добавил что-то своё. И это принесло успех.
— Что конкретно изменил?
— У Газзаева свой принцип работы: дисциплина — прежде всего. Может быть, этого нам у Артура чуть-чуть не хватало, чтобы добиться лучших результатов.
— И очень вовремя приехал Вагнер Лав?
— Конечно! Это было лучшее усиление из возможных. Нам очень не хватало забивного нападающего, способного самостоятельно делать результат, когда команде где-то не везёт. Поэтому такие игроки всегда ценятся. Вернулся Газзаев, подъехал Вагнер Лав — и победы пошли.
Спустя две недели после отставки Артура Жорже ЦСКА стартовал в квалификации Лиги чемпионов — с 0:0 в Баку против «Нефтчи». Дома армейцы уверенно обыграли представителя Азербайджана, а затем и «Рейнджерс» убрали со своего пути. Вагнер Лав забил в трёх из четырёх матчей, и армейцы прорвались в группу ЛЧ.
«Золотой» рейс из Лиссабона. Сергей Аксёнов (пресс-атташе ЦСКА), Ролан Гусев, Вениамин Мандрыкин и Богдан Шершун
Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»
По-своему символично, что в самом успешном евросезоне в истории красно-синие встретились со всеми тремя (!) португальскими грандами — с «Порту» в Лиге чемпионов, с «Бенфикой» и «Спортингом» — в Кубке УЕФА. А увенчали его в Лиссабоне, где Жорже игроком зажигал с великим Эйсебио. Старине Артуру наверняка было приятно.
- 27 января 2023
-
13:29
-
13:24
-
13:05
-
12:59
-
12:53
-
12:45
-
12:40
-
12:33
-
12:30
-
12:28
-
12:19
-
12:12
-
12:08
-
12:05
-
11:58
-
11:51
-
11:45
-
11:43
-
11:34
-
11:27
-
11:23
-
11:16
-
11:15
-
11:07
-
10:55
-
10:45
-
10:35
-
10:32
-
10:10
-
10:06
-
10:05
-
10:00
-
09:52
-
09:45
-
09:43