Первого тренера-иностранца ЦСКА уволили после крупной победы. Очень странная история

Просматривая комментарии под рейтингом лучших тренеров России, наткнулся на любопытное и неоднозначное читательское суждение. Приведу с минимальными косметическими правками: «На 90% заслуга победы в Кубке УЕФА — это тренер-португалец Артур Жорже и игроки топ-уровня Вагнер Лав и Карвальо. До них игра ЦСКА была скучными автобусными победами в чемпионате и позорными провалами в ЛЧ типа «Кошице» (видимо, имелся в виду всё же «Вардар». — Прим. «Чемпионата»). Газзаев взял ЦСКА уже с практически поставленной игрой, я до сих пор так и не понял, почему тогда убрали португальца». Неожиданная версия, не правда ли? Чтобы проверить её, мы подняли архивы и побеспокоили непосредственных свидетелей тех событий — армейцев середины нулевых. Рассказываем.

За три месяца Газзаев лишился обоих постов. Жорже стал первым тренером-иностранцем в ЦСКА и сразу выиграл трофей

Осенью 2003-го в российском футболе случилось экстраординарное событие: свежеиспеченный чемпион страны уволил главного тренера. Начинал год Валерий Газзаев совместителем, а закончил — фактически безработным. Из сборной в конце лета он ушёл сам, а из клуба осенью его, судя по всему, «попросили». Босс ЦСКА Евгений Гинер объяснил отставку лаконично: «Устал от футбола». Хотя всем было ясно, что инициатива расставания исходила от начальства.

Валерий Газзаев в сборной России Фото: РИА Новости

Причины для недовольства руководства копились месяцами: СМИ разносили команду за примитивный, прямолинейный футбол, а болельщики долго не могли простить ей позорный вылет из квалификации Лиги чемпионов от заурядного македонского «Вардара». Золото чемпионата, добытое в остром соперничестве с живым, эмоциональным «Зенитом» Петржелы, не уберегло Газзаева от жёстких оргвыводов. 23 ноября 2003 года ЦСКА объявил о назначении первого иностранного тренера в истории клуба.

Для понимания масштаба личности Артура Жорже — три факта:

он первым из португальских тренеров, ещё в 1987 году, взял Кубок чемпионов; в полуфинале его «Порту» обыграл киевское «Динамо» (фактически сборную Союза), а в решающем матче — «Баварию». После этого Жорже приобрёл прозвище Король Артур и получил премию тренера года в Европе;

в 1990-е Жорже дважды доверяли руководство сборной Португалии с Фигу и прочими звёздами в составе;

с «ПСЖ» — ещё тем, небогатым «ПСЖ» — Артур выиграл оба национальных трофея Франции.

Были в портфолио колоритного усача и смущающие факторы. Во-первых, возраст. Португалец решился на рискованное приключение на 57-м году. Во-вторых, последние места работы. Экзотическая Саудовская Аравия и скромная португальская «Академика» в тренерском профиле не внушали особого оптимизма. Но главное — абсолютное незнание специфики постсоветского футбола с его многочисленными нюансами.

Как бы то ни было, к самому успешному евросезону красно-синих готовил именно Жорже. Во всяком случае — к первой его половине. В России чемпионат проводился ещё по весенне-осенней системе, а квалификация Лиги чемпионов стартовала для армейцев уже в июле.

Судя по воспоминаниям Игоря Акинфеева в «СЭ» спустя годы, предсезонку с новым тренером ЦСКА отработал очень продуктивно.

Игорь Акинфеев капитан ЦСКА «При Жорже, как мы смеялись с Березуцкими, братья научились в футбол играть. Это больше шутка, но всё равно. Он увёз нас в Португалию на сборы. Тренировки были два раза в день, каждая — по два с половиной часа. Мы прибавили, начали держать мяч. У него был бзик — не терять мяч, в одно-два касания играть. Мы начали играть по-другому, но был какой-то нефарт. Мы в первом круге сыграли 10-11 ничьих. Нет, не 10, восемь. Мы не проигрывали, но и не выигрывали! Помню, Леннорыч в раздевалку заходил, общался с Жорже, спрашивал, почему так. Человек не дал ответ. На второй круг назначили Георгича, там 1:0, 1:0, тихой сапой, как обычно. Мне было комфортно работать с Жорже, он топовый тренер. Понятно, что возраст был уже, но он всегда был профессионалом, уважительно относился к ребятам».

Результаты зимней предсезонной работы Жорже предъявил в начале весны. Первый же матч в России принёс ему трофей! ЦСКА со «Спартаком» выдали зажигательную игру в Суперкубке. Калиниченко счёт открыл, Семак сравнял, но только во втором экстра-тайме чемпион дожал соперника. С интервалом в две-три минуты по мячу Ковалевскому отгрузили Даниэл Карвальо и Дмитрий Кириченко.

ЦСКА с Кубком УЕФА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Португальца уволили после крупной победы над «Амкаром». Кажется, решение было принято ещё до матча

Несмотря на замечательный дебют, старт в национальной лиге у Жорже не задался. Чемпион очень долго не мог победить, выдав четыре ничьих подряд — с «Торпедо», «Динамо», «Крыльями» и «Зенитом» (из этого квартета лишь бело-голубые не попадут по итогам сезона в топ-5).

Первую победу в чемпионате ЦСКА одержал в 5-м туре в Ростове-на-Дону (3:1), а затем с аналогичным счётом обыграл дома «Кубань». На минимальное поражение от «Локомотива» красно-синие отреагировали новой серией — из четырёх викторий кряду. В числе прочих был обыгран и «любимый» «Спартак» — повторно за два месяца.

Казалось, команда уловила нужную волну — и снова попала в ничейную болтанку! Ладно, «Торпедо» — оно тогда было в порядке, но дележ очков с «Шинником» и «Амкаром» в планы армейской верхушки совершенно точно не входил. Жорже уволили после июльской победы над теми же пермяками. Однако его судьба была предрешена раньше. Очевидно, терпение Гинера — ещё молодого (43 года) и не очень опытного в футболе человека — лопнуло после неудачи в Казани.

После «трёшки» от «Торпедо» Жорже решил «передёрнуть» вратарей — и просчитался. Акинфеев вышел только на замену после удаления Вениамина Мандрыкина — и сразу под пенальти. Бразилец Рони с «точки» оформил дубль, а «Рубин» — волевую победу (2:1). Видимо, в этот момент шеф клуба и решил произвести обратную рокировку. Возможно, на эмоциях.

Жорже кипел на послематчевой пресс-конференции: «Мы проиграли, наделав массу ошибок в обороне. Команда, которая хочет побеждать и стабильно чего-то добиваться, не имеет права так халатно защищаться. Будем разбираться, что стало причиной наших провалов, сделаем выводы».

Домашнюю игру с «Амкаром» на «Динамо» Гинер смотрел в компании Романа Абрамовича — предпринимателей в ту пору связывали не только деловые, но и дружеские отношения. Занятное совпадение: все голы в матче забили будущие игроки «Челси» — Жирков сделал дубль, Ярошик — забил один.

После игры тренер пермяков Сергей Оборин бросил знаменитое: «Мы оказались сдобной булочкой, а не командой». Жорже, напротив, заметно воспрянул духом: «Во второй половине первого круга мы очень долго не могли победить. Поэтому в первые 15 минут игры было заметно, что футболисты нервничали. К счастью, забив гол, команда успокоилась и сумела сыграть в свой футбол. Надеюсь, второй круг чемпионата мы проведём сильнее, чем первый».

И ЦСКА действительно провёл его сильнее. Но уже без Жорже.

Причины отставки тренера не были названы. Команду она удивила

На следующий день после разгрома «Амкара» совет директоров ЦСКА отправил португальца в отставку. При том, что ситуация в чемпионате была отнюдь не безнадёжной: третье-пятое места и всего шесть очков отставания от неожиданного лидера сезона — «Торпедо». За целый круг до финиша чемпионата.

Ещё более странно, что причины увольнения так и не были названы. Евгений Гинер сообщил, что на самом деле «Газзаев никуда не уходил из клуба» и просто возвращается на тренерский мостик «в связи с возникшей необходимостью». Со стороны Жорже вообще никаких комментариев не последовало.

Евгений Гинер и Игорь Акинфеев на пресс-конференции, посвящённой победе ЦСКА в Кубке УЕФА Фото: Денис Целых, «Чемпионат»

От лица команды высказался только капитан Семак — после следующего матча с «Торпедо»: «Никто не знал, что грядёт отставка. Не считаю нашу совместную работу с Жорже провальной. Но обстоятельства сложились так, что ему пришлось уйти».

Сам тренер свою версию случившегося изложил только спустя девять лет.

Артур Жорже бывший тренер ЦСКА «У меня со всеми хорошие отношения. И с Гинером никогда не было проблем. Правда, я предполагал, что наше сотрудничество будет более длительным. Однако Гинеру не хватило терпения. В то время ЦСКА шёл на втором-третьем месте, никакой катастрофы не было, мы играли более или менее нормально. Я не понимал многих вещей, которые происходили вокруг. Но я же не президент, чтобы знать всё до мельчайших деталей! Не раз общался с президентом ЦСКА. Теперь могу сказать одно – с Евгением у нас разные взгляды на футбол, разные идеи и принципы. Однако при этом серьёзных разногласий не было».

Жорже «научил ЦСКА играть в пас»

Мы обратились к нескольким игрокам ЦСКА середины нулевых — преимущественно к легионерам для большей объективности — с просьбой рассказать о периоде сотрудничества с Жорже. К сожалению, несколько человек просто проигнорировали сообщение. Иржи Ярошик отписался, что ему «ничего особенного не запомнилось про этого тренера» (возможно, потому, что играл при нём нечасто). И только Элвир Рахимич согласился рассказать об одном из самых неоднозначных эпизодов в истории клуба — с оговоркой, что по прошествии полутора десятилетий многих подробностей просто не помнит.

По количеству матчей за ЦСКА (346) босниец Рахимич занимает общее 10-е место и второе среди легионеров — после литовца Шембераса (367).

— Хороший человек и очень хороший тренер, спокойный, уверенный, — характеризует Жорже Рахимич. — Но, сами понимаете, в Португалии и России совсем разные культуры, люди, менталитет. Иностранцу здесь сложно сразу что-то построить. На всё нужно время. Наверное, его Жорже и не хватило, чтобы реализовать всё, что он задумывал.

— Акинфеев шутил, что именно Жорже научил Березуцких играть в футбол. Сильное преувеличение?

— У каждого специалиста свой тренировочный процесс. Жорже делал акцент на контроле мяча. Не скажу, что другие тренеры не уделяют ему внимание, но у него все сборы были посвящены этому. Правильно говорят Акинфеев и все остальные: он научил нас играть в пас.

— Команда сразу восприняла его идеи?

— На первых порах было тяжело. Через переводчика непросто донести до футболистов все свои замыслы. Это одна из проблем иностранных тренеров. В остальном всё было хорошо. Видно было, что тренер топового уровня.

— Вас удивила его отставка?

— Наверное, да. Почему, что и как — не знаю. По-моему, у нас результаты были не очень, да? Давно было, не помню подробностей.

— От первого места отставали на шесть очков.

— Сложно сказать, почему его убрали. Хорошо играли, моменты создавали, но просто не везло. А в футболе очень многое зависит от удачи. Конечно, его было жалко, как и каждого тренера. Но видите, что теперь происходит: пара неудачных игр — и тренера снимают. В ЦСКА в этом плане ситуация лучше — тут дают работать, дают шансы.

— Насколько весомым оказался вклад Жорже в дальнейшие успехи ЦСКА в Европе?

— Каждый тренер, работавший в ЦСКА, внёс тот или иной вклад в команду. Все отдавались работе на 100% и привносили что-то новое. Так и Артур Жорже придал новый импульс команде. Наверное, есть и его доля заслуги в том, что мы выиграли европейский трофей.

— Газзаев многое поменял после него?

— Каждый специалист по-своему видит тренировочный и игровой процесс. Насколько я помню, Газзаев много не менял. Сохранил всё хорошее, что было, и добавил что-то своё. И это принесло успех.

— Что конкретно изменил?

— У Газзаева свой принцип работы: дисциплина — прежде всего. Может быть, этого нам у Артура чуть-чуть не хватало, чтобы добиться лучших результатов.

— И очень вовремя приехал Вагнер Лав?

— Конечно! Это было лучшее усиление из возможных. Нам очень не хватало забивного нападающего, способного самостоятельно делать результат, когда команде где-то не везёт. Поэтому такие игроки всегда ценятся. Вернулся Газзаев, подъехал Вагнер Лав — и победы пошли.

Спустя две недели после отставки Артура Жорже ЦСКА стартовал в квалификации Лиги чемпионов — с 0:0 в Баку против «Нефтчи». Дома армейцы уверенно обыграли представителя Азербайджана, а затем и «Рейнджерс» убрали со своего пути. Вагнер Лав забил в трёх из четырёх матчей, и армейцы прорвались в группу ЛЧ.

«Золотой» рейс из Лиссабона. Сергей Аксёнов (пресс-атташе ЦСКА), Ролан Гусев, Вениамин Мандрыкин и Богдан Шершун Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

По-своему символично, что в самом успешном евросезоне в истории красно-синие встретились со всеми тремя (!) португальскими грандами — с «Порту» в Лиге чемпионов, с «Бенфикой» и «Спортингом» — в Кубке УЕФА. А увенчали его в Лиссабоне, где Жорже игроком зажигал с великим Эйсебио. Старине Артуру наверняка было приятно.