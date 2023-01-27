Игрок «Шахтёра» Тете может перейти в клуб АПЛ

Бразильский правый вингер «Лиона» Тете, права на которого принадлежат «Шахтёру», может перейти в клуб английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своей социальной сети. В услугах спортсмена заинтересован «Лестер».

По информации источника, «лисы» уже завершают подписание бразильца.

«Лион» арендовал Тете в конце марта у «Шахтёра». Изначально клубы договорились о том, что он будет выступать за французский клуб до 30 июня 2022 года. Затем аренда была продлена ещё на год – до лета 2023-го.



Тете перешёл в «Шахтёр» из бразильского «Гремио» за € 15 млн. За украинский клуб он провёл 108 матчей во всех турнирах, забил 31 гол и отдал 15 результативных передач. Всего за «Лион» у него уже 20 игр, шесть мячей и восемь ассистов.